LIVE | Russische geheime dienst: ‘Zeven Oekraïense terroristen vast, planden moordaanslagen op Krim’

Oorlog OekraïneDe Russische geheime dienst (FSB) claimt zeven leden van een Oekraïens ‘terreurnetwerk’ te hebben gearresteerd die moordaanslagen planden op door Rusland aangestelde functionarissen op de in 2014 geannexeerde Krim. De melding komt te midden van ‘sabotagedaden’ in Rusland, vlak voor de viering van de Overwinning op nazi-Duitsland, op 9 mei. President Vladimir Poetin zou er huidige successen in de oorlog in Oekraïne willen presenteren. Lees erover in ons liveblog.