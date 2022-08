LIVE | Russen voeren aantal aanvallen op Charkiv op

Koken & Eten Bramen uit de natuur plukken? Hier moet je op letten voor je begint

In augustus en september is het bramenseizoen, wat betekent dat je ze weer in overvloed in de natuur kunt vinden. Sommige mensen gaan er dan ook op uit om ze te plukken. Maar kun je dit zonder risico’s doen? Hier moet je eerst even op letten voordat je aan het plukken slaat.

