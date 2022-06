LIVE | Russen controleren grootste deel Sjevjerodonetsk, Poolse premier hekelt leiders die met Poetin praten

oorlog oekraïneRussische troepen hebben het grootste deel van de strategische Oekraïense stad Sjevjerodonetsk onder controle en beschieten de tweelingstad Lisitsjansk voortdurend. Ze richten daarbij grote schade aan, meldde de gouverneur van de regio Loehansk woensdag. Intussen is het nog steeds onduidelijk of de Spaanse regering de in Duitsland gebouwde Leopard 2 A4-tanks daadwerkelijk aan Oekraïne wil leveren, zoals de krant El Pais zondag meldde. Spanje zou daarmee het eerste land zijn dat moderne westerse tanks aan Kiev levert. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.