LIVE | Rusland zet toch artillerievuur in na start tijdelijk en eenzijdig staakt-het-vuren in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNEDe Russische troepen in Oekraïne laten vanaf 10.00 uur Nederlandse tijd langs het gehele front hun wapens zwijgen. Ze doen dit naar eigen zeggen in verband met het orthodoxe kerstfeest. Kort na de ingang van het het staakt-het-vuren is er toch geschoten door Russische troepen. De Oekraïense president Zelenski was al sceptisch over het neerleggen van de wapens. Volgens hem willen de Russen van de gelegenheid gebruik maken om extra manschappen en uitrusting richting de Donbas te sturen. Ook in het westen werd de aankondiging met cynisme ontvangen. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.