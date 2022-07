LIVE | Rusland zet bombardementen in Donetsk door: ‘Volledige frontlijn onophoudelijk beschoten’

Evacuaties in Frankrijk vanwege bosbranden

Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand in de Zuid-Franse streek de Cevennen. Pakweg honderd mensen in de gemeente Bordezac hebben hun huizen moeten verlaten, meldt de prefectuur in Nîmes in de nacht van donderdag op vrijdag. Zo’n zeshonderd hectare natuurgebied is al in vlammen opgegaan.

8 juli