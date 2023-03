LIVE | Rusland wil neergestorte drone VS uit zee halen, Turks akkoord voor Navo-lidmaatschap Finland dichterbij

Primeur in Europa: T. Rex onder de hamer bij Zwitsers veiling­huis

Voor het eerst wordt in Europa een skelet van een Tyrannosaurus rex geveild, heeft het Zwitserse veilinghuis Koller bekendgemaakt. De dinosaurus, die ongeveer 67 miljoen jaar geleden leefde, is bijna 4 meter hoog en ruim 11,5 meter lang en moet volgens een voorzichtige schatting 6 tot 8 miljoen euro opbrengen. De veiling is 18 april.