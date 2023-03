LIVE | Rusland verlengt graandeal met 60 dagen, ‘Moskou erkent Internationaal Strafhof Den Haag niet’

Oplichters met Hollands accent stelen al het spaargeld van François (89) uit Turnhout: ‘Plots heb ik niks meer’

Elke dag klust François Vissers (89), ondanks zijn leeftijd, nog bij als koerier bij een transportbedrijf. Om zijn mager pensioentje wat aan te vullen en om rond te komen iedere maand. Nu is de man in één klap bijna al zijn spaargeld kwijt. Hij werd vrijdag opgelicht door valse bankmedewerkers. ,,Mijn zuurverdiende centjes. Alles in één klap weg”, zucht François. En zeggen dat de dag eigenlijk perfect begon...