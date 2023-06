LIVE | Rusland plaatst tactische kernwapens in Belarus, drie doden in Odesa na raketaanval

Oorlog OekraïneRusland is begonnen met de plaatsing van tactische kernwapens in buurland Belarus, aldus de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Het is voor het eerst sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie dat Rusland kernwapens buiten de grenzen plaatst. En in de Oekraïense havenstad Odesa zijn woensdagochtend vroeg zeker drie mensen om het leven gekomen door een raketaanval. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.