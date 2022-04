LIVE | Rusland claimt overname Marioepol, Poetin: ‘Dit is een groot succes’

Oorlog OekraïneRusland heeft de overname van de Oekraïense havenstad Marioepol geclaimd, meldt persbureau Reuters. De Russische president Vladimir Poetin noemt dat 'een groot succes'. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.