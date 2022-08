LIVE | Rusland: ammoniak vrijgekomen bij brand in brouwerij in Donetsk

Oorlog OekraïneHet eerste schip met graan dat Oekraïne mocht verlaten sinds de Russische inval is met een volle vracht weer in Turkije aangemeerd. En Zwitserland en Oekraïne hebben na maanden onderhandelen een akkoord gesloten waarmee Zwitserland de diplomatieke taken van Kiev in de Russische hoofdstad waarneemt. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.