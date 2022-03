LIVE | Rusland: ‘Alleen kernwapens als ons bestaan bedreigd wordt’, Zelenski schuift virtueel aan bij Navo-top

President Syrië bezoekt na ruim tien jaar weer Arabisch land: VS vrezen legitima­tie re­gime-As­sad

De Syrische president Bashar al-Assad heeft vrijdag in Dubai een ontmoeting gehad met de heerser in de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Het was Assads eerste bezoek aan een Arabische staat sinds het begin van de Syrische oorlog in 2011. De VS laten weten ‘diep teleurgesteld en verontrust te zijn door deze schijnbare poging om’ Assad te legitimeren.

19 maart