LIVE | Ruim 3800 doden in Turkije en Syrië, WHO vreest dat dodental nog zal verachtvoudigen

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Wag­ner-baas daagt Zelenski uit, Nederland steunt Oekraïne met ruim 1 miljard

De baas van de Russische paramilitaire groep Wagner, Yevgeny Prigojine, verscheen maandag aan boord van wat hij een Su-24 bommenwerper noemde die terugkeerde van een bombardement op Bakhmout, het epicentrum van de gevechten in het oosten van Oekraïne. Hij daagde de Oekraïense president Volodimir Zelenski uit tot een luchtduel. ‘Als je wilt, ontmoeten we elkaar in de lucht.’ Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

6 februari