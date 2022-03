LIVE | Ruim 3 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne, elke seconde wordt een kind een vluchteling

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Oekraïense en Russische delegaties praten vandaag online verder over de beëindiging van de oorlog, zo bevestigde de Oekraïense president Zelenski maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap.

-Er zijn in de afgelopen 24 uur 500 nieuwe Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Nederland, wat het totaal op 6700 brengt. Inmiddels zijn er in totaal z’n 17.000 opvangplekken geregeld door de gemeentes.

- De hele Oekraïense provincie Cherson is in Russische handen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens generaal Igor Konasjenkov is dat te danken “aan een speciale operatie”. De havenstad en provinciehoofdstad Cherson was 2 maart al in Russische handen gevallen.