LIVE | ‘Regering VS stuurt Russische dienstplichtigen terug’, IMF opent deur naar miljardensteun voor Oekraïne

Meer dan 400 doden door tropische storm Freddy in zuidelijk Afrika

Het dodental in zuidelijk Afrika door tropische storm Freddy is gestegen tot meer dan vierhonderd. In Malawi zijn volgens president Lazarus Chakwera 326 doden geteld, de autoriteiten in Mozambique maken melding van 73 dodelijke slachtoffers en in Madagaskar staat de teller op 17. Eerder deze week was nog sprake van tweehonderd doden. Freddy is een van de dodelijkste, krachtigste en langstdurende tropische stormen ooit op het Afrikaanse continent.