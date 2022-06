LIVE | Pro-Russische autoriteiten in Cherson: ‘Erg waarschijnlijk dat we voorbeeld van Krim gaan volgen’

oorlog oekraïneDe tweede man van de pro-Russische autoriteiten in de bezette regio Cherson, ten noordwesten van schiereiland De Krim, Kiril Stremoesov, zei dinsdag dat het ‘erg waarschijnlijk’ is dat zijn regio ‘het voorbeeld van de Krim gaat volgen’. Hij zei eerder al dat er een referendum moet komen in Cherson over toetreding tot Rusland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.