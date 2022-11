LIVE | Poolse premier wil niet uitsluiten dat Rusland hoopte op incident: ‘Voor nu zijn we veilig’

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft zojuist gezegd dat Polen ‘veilig’ is. Dat deed hij volgens persbureau Reuters in een toespraak in het Poolse parlement. Morawiecki zei verder dat het incident in Przewodow het resultaat kan zijn geweest van ‘een bewuste Russische provocatie’. De Navo gaat er vanuit dat Rusland geen gerichte aanval heeft gepleegd op het Navo-grondgebied. De raket die gisteren in Polen twee burgers doodde kwam waarschijnlijk van Oekraïne, gebruikt als luchtafweer. Maar zeker is dat nog niet. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.