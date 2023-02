LIVE | Poolse premier levert hoogstpersoonlijk tanks af, Zelenski noemt Oekraïense zege ‘onvermijdelijk’

Beroemde klimmer die 13 jaar in grot in Yosemite woonde dood aangetrof­fen na val van ijsrots in Canadese Rockies

Zach Milligan, die dertien jaar lang in een grot woonde in het wereldberoemde Yosemite National Park, heeft een ongelukkige val van een ijsrots in het Canadese Jasper National Park niet overleefd. De beroemde Amerikaanse vrije soloklimmer en avonturier was amper 42. In 2021 haalde Milligan nog het nieuws toen hij met een vriend de Half Dome in Yosemite op ski’s afdaalde.