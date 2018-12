LIVE | Politie zet traangas in tijdens rellen van ‘gele hesjes’ in Parijs

Politie arresteert ruim 350 ‘gele hesjes’ in en rondom Parijs

11:12 De Franse politie heeft traangas ingezet tijdens de protesten van de gele hesjes in Parijs. Ruim 8000 agenten zijn op de been om de demonstraties in goede banen te leiden. De regering treed een stuk harder op dan tijdens eerdere protesten. In en rondom Parijs zijn al zeker 350 actievoerders gearresteerd. Volg het laatste nieuws rondom de rellen van Parijs in ons liveblog.