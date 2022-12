LIVE | Polen accepteert Duits luchtafweersysteem, Kiev wil dat ziekenhuizen geplande operaties uitstellen

OORLOG OEKRAÏNEOekraïne heeft ziekenhuizen dinsdag verzocht te overwegen non-essentiële geplande operaties tijdelijk op te schorten. Dit tot de energiesituatie in het land stabiliseert. En: een vliegveld bij de Russische stad Koersk is dinsdagochtend aangevallen door een Oekraïense drone. De VS zegt Oekraïense aanvallen buiten de grenzen niet aan te moedigen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.