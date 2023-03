LIVE | Poetin: we bouwen niet aan een militair bondgenootschap met China

Het 33ste slachtof­fer van aanslag Brussel: Shanti (23) pleegde euthanasie om ondraag­lijk psychisch lijden

Bij de herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport werden woensdag voor het eerst niet zestien, maar zeventien slachtoffers genoemd. De 23-jarige Shanti De Corte nam vorig jaar in mei afscheid van het leven via euthanasie, omdat ze het psychisch leed dat ze voelde na de aanslagen, niet meer kon meeslepen. De Belgische maakte de ontploffingen op de luchthaven van dichtbij mee. Dit is haar verhaal.