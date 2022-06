LIVE | Poetin trekt parallel met Peter de Grote, rechtbank Donetsk veroordeelt Britten en Marokkaan ter dood

oorlog oekraïneDe Russische president Poetin eerde vandaag tsaar Peter de Grote op diens 350ste geboortedag en trok daarbij een parallel tussen wat hij schetste als hun beider historische doel: ,,Russische landen terugwinnen’’. En een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne heeft twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld wegens hun deelname aan de oorlog aan de kant van Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.