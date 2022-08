LIVE | ‘Poetin stemt in met IAEA-missie naar kerncentrale’, Rusland versterkt Zwarte Zee-vloot

EU-Buitenland­chef Borrell na resultaat­loos topoverleg Servië en Kosovo: ‘Er is geen alterna­tief voor dialoog’

Servië en Kosovo zijn vandaag in urenlang vredesoverleg in Brussel tot geen enkel resultaat gekomen, maar blijven wel met elkaar in gesprek. ,,Ze hebben allebei begrepen, denk ik, dat er geen alternatief is voor dialoog”, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop, die de bijeenkomst leidde.

