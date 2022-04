LIVE | Poetin stelt dat Westen Russische journalisten wil vermoorden: ‘Ze gaan over op terreur’

Reportage Roemenen ontvangen Oekraïners gastvrij, maar hun reputatie zit in de weg

Na Polen vangt Roemenië de meeste Oekraïense vluchtelingen op. Omdat ze betere kansen zien in andere EU-landen én lagere uitkeringen ontvangen, is het verblijf vaak van korte duur. Wie wel blijft, heeft wel degelijk ruimte zich te ontplooien. Vluchtelingen beginnen een eigen school of werken aan een zangcarrière.

23 april