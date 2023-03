LIVE | Poetin stationeert kernwapens in Belarus, samen met 10 vliegtuigen die ze kunnen dragen

Opnieuw pensioen­rel­len in Frankrijk: 149 agenten gewond, 172 arresta­ties, brand in stadhuis Bordeaux

Bij nieuwe protesten tegen de Franse pensioenhervorming zijn in diverse steden in het land opnieuw rellen uitgebroken. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn bij de ongeregeldheden 149 politieagenten gewond geraakt. In heel Frankrijk werden 172 arrestaties verricht, waarvan 77 in Parijs.