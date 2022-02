LIVE | Poetin kondigt militaire operatie aan in Oost-Oekraïne

De spanning rond Oekraïne blijft maar stijgen. Terwijl het land een spoedvergadering van de Verenigde Naties wil, zouden Russische militairen al dichtbij zijn. Op donderdag komen de EU-leiders in een spoedtop bijeen om de situatie te bespreken. Eerder vandaag kondigde de EU een hele reeks maatregelen af tegen hooggeplaatste politici en militairen. Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.