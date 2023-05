LIVE | Poetin feliciteert troepen met inname Bachmoet, Zelensky en Biden ontmoeten elkaar zondag

Oorlog in OekraïneRusland heeft bij monde van zijn ministerie van Defensie laten weten Bachmoet onder controle te hebben. President Poetin heeft inmiddels zijn troepen daarmee gefeliciteerd. Oekraïne ontkende eerder vandaag nog de volledige inname, maar stelt wel dat de situatie kritiek is. En de Oekraïense president Volodymyr Zelensky praat dit weekend tijdens de G7-top met de aanwezige wereldleiders over de situatie in Oekraïne. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.