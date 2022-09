LIVE | Poetin: De broeders en zusters in Oekraïne zijn deel van ons volk, EU veroordeelt annexatie

Tony liet gezin vallen voor Oekraïense vluchtelin­ge, maar komt nu zelf bedrogen uit: ‘Ik heb het helemaal gehad met haar’

Amper tien dagen had Tony Garnett (30) nodig om zijn partner in te ruilen voor de Oekraïense vluchtelinge die in zijn huis kwam wonen. Nu blijkt echter ook Sofiia Karkadym (22) niet de ware voor hem te zijn. “Ze wordt onhandelbaar als ze gedronken heeft. Ik heb het helemaal gehad met haar”, verklaart hij in een interview met de ‘Daily Mail’.

