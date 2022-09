LIVE | Poetin belooft gratis kunstmest voor derde wereld bij opheffen sancties

Persoonsverwisseling Pijnlijke fout: Sloveense familie ontdekt na crematie dat hun vader toch nog in leven is

Door een pijnlijke fout in een verzorgingstehuis in Slovenië heeft een familie ogenschijnlijk de crematiedienst bijgewoond van een man, terwijl een dag later bleek dat hij nog leeft. Foute identificatiebandjes zouden aan de oorzaak liggen van het incident. De minister van Volksgezondheid is diep door het stof gegaan.

15 september