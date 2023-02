LIVE | Pasgeboren baby Yagiz samen met moeder na 90 uur gered

Nederlan­der voorspelde aardbeving Turkije: ‘Hier moeten we meer onderzoek naar doen’

Het was een ‘gekkenhuis’ toen hij maandagmorgen wakker werd. Terwijl Frank Hoogerbeets sliep ging zijn drie dagen oude tweet viraal, waarin hij de aardbeving in Turkije op nagenoeg de juiste locatie had voorspeld. De manier waarop hij dat doet wordt wetenschappelijk niet erkend, maar hij krijgt volop lof. ,,Dit was zeker geen toeval.”

6 februari