Live: Orkaan raast over Florida

Ouders verdwenen Maëlys: Een ondraaglijk afwachten

15:16 In een exclusief gesprek met de Franse regionale krant Dauphiné Libéré praat de advocaat van de ouders van het verdwenen Franse meisje Maëlys voor het eerst over hun angsten. ,,Hun leven is een ondraaglijk afwachten geworden, een echte beproeving'', aldus advocaat Fabien Rajon.