LIVE | Oppositie Belarus vreest onrust door komst Prigozjin, muiterij kostte 20 militairen het leven

Het is onduidelijk waar Wagner-baas Jevgeni Prigozjin momenteel is. Hij verliet zaterdagavond Rostov aan de Don, na zijn gestopte opmars naar Moskou, maar is sindsdien niet meer gezien. Rusland meldt dat hij naar Belarus gaat, als onderdeel van een deal met president Loekasjenko. Maar de oppositie in dat land vreest dat dat voor veel onrust zorgt. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.