LIVE | Opnieuw Russische aanvallen op Oekraïense steden

Twintig aanhoudin­gen na bloedbad op middelbare school Oeganda

De autoriteiten in Oeganda hebben zeker twintig mensen gearresteerd na de dodelijke aanval op een middelbare school in het zuidwesten van het land vorige week. Onder de arrestanten is ook de directeur van de school. De verdachten zitten vast zodat ze ondervraagd kunnen worden over hun rol in het bloedbad.