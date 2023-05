LIVE | Opnieuw grote luchtaanval op Oekraïense hoofdstad Kyiv, derde nacht op rij

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw bestookt met luchtaanvallen. Zeker één persoon is gewond geraakt, zegt de burgemeester van de stad. Het is alweer de derde nacht op rij en de 17de keer deze maand dat de stad het doelwit is. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.