LIVE | Oekraïners doorbreken linies tijdens offensief, Rusland arresteert opnieuw een Amerikaan

met video / update Vier kinderen steekpar­tij Annecy geopereerd en stabiel, Nederlands meisje buiten levensge­vaar

Een Nederlandse peuter van bijna twee jaar oud is donderdag ernstig gewond geraakt bij een aanval met een mes op een kinderspeelplaats in de Franse stad Annecy. Ze is inmiddels buiten levensgevaar, laat minister Wopke Hoekstra weten. Er zijn minstens zes slachtoffers verwond, onder wie vier kinderen. De dader, een 32-jarige Syriër, is door agenten verwond en overmeesterd. Hij wordt psychiatrisch onderzocht.