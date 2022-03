LIVE | Oekraïne zegt ‘nee’ tegen Russische eis tot neerleggen wapens Marioepol

Ondanks harde aanpak pandemie toch weer twee coronado­den in China

Ondanks de keiharde aanpak van het coronavirus heeft een nieuwe opleving in China tot de eerste doden in ruim een jaar geleid. In de noordoostelijke regio van Jilin overleden twee mensen, net zo veel als in heel 2021 in China. De laatste keer dat mensen in het land stierven aan Covid-19 was op 26 januari 2021.

19 maart