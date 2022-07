LIVE | Oekraïne woedend na Russische tweet over ‘ophangen’ soldaten, Kiev roept op tot evacuatie Donbas-regio

Sinds de verdwij­ning van Kris en Lisanne wordt 'hun' gids Feliciano bedreigd: ‘Ik heb alleen willen helpen’

Feliciano Gonzalez was ooit een gewone gids, in het Panamese plaatsje Boquete. Maar sinds de Nederlandse vriendinnen Kris en Lisanne verdwenen heeft hij te maken met verdachtmakingen en bedreigingen. Na acht jaar slaat hij terug: ‘Wat gezegd wordt, is vals’.

26 juli