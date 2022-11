LIVE | Oekraïne vreest aanval tijdens G20-top, Britse minister: ‘Verlies Cherson zal Russen doen twijfelen’

Vrijwel zeker nieuwe ronde nodig bij senaatsver­kie­zing Georgia

Bij de senaatsverkiezing in de Amerikaanse staat Georgia is vrijwel zeker een nieuwe ronde nodig. Volgens een lokale functionaris is het ‘veilig‘ om te zeggen dat de twee kandidaten het op 6 december nog eens tegen elkaar op moeten nemen, omdat geen van beiden nu de benodigde 50 procent behaalt.

9 november