LIVE | Oekraïne: Russische controle over Lisitsjansk, zeker 3 doden na explosies in Russische stad Belgorod

oorlog OekraïneDe strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk is in Russische handen gevallen, erkennen verschillende Oekraïense militaire bronnen. ,,In de regio Donetsk concentreren de bezetters zich op het consolideren van hun posities in Lisitsjansk”, aldus de Oekraïense generale staf. De Oekraïense militaire gouverneur van Loehansk, Sergej Gaidai, bevestigde op zijn Telegram-kanaal eveneens dat de Russen verder waren opgerukt. Lisitsjansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen was van Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.