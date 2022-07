LIVE | Oekraïne: Rusland vuurt raketten af op haven Odessa na graandeal



Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelenski is niet geïnteresseerd in een wapenstilstand zolang Rusland delen van Oekraïne bezet. ,,Dat verlengt de oorlog alleen maar. Het conflict met Rusland bevriezen zou Rusland de kans geven om op adem te komen”, zegt hij in een interview. En Oekraïne en Rusland hebben tot blijdschap van de Afrikaanse Unie een graandeal gesloten. Intussen is de tarweprijs gedaald naar het niveau van voor Russische inval in Oekraïne. Mis niets van de oorlog in Oekraïne met ons liveblog.