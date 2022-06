LIVE | Oekraïne: opnieuw Russische generaal gedood, Britten gaan raketwerpers leveren

Vrouw krijgt als eerste ter wereld nieuw oor gemaakt door 3D-prin­ter

Een 20-jarige vrouw uit Mexico heeft in de Verenigde Staten een succesvolle oortransplantatie ondergaan. Het gaat om een oor dat met een 3D-printer is gemaakt. Het is voor het eerst dat een mens op een dergelijke manier een nieuw oor krijgt.

