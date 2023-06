LIVE | Oekraïne meldt eerste resultaten van tegenoffensief

Oorlog OekraïneDe top van het Oekraïense leger meldt maandag de eerste resultaten van het tegenoffensief. Zo zou er zijn gevochten in het oosten, vlakbij de stad Bakhmut. De gouverneur van de regio Donetsk in Oekraïne zei zondag in de regio Avdiivka een burger is gedood en twee gewond raakten. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.