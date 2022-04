LIVE | Oekraïne: geen snelle ontmoeting Zelenski-Poetin; Greenpeace blokkeert Russisch olieschip in Antwerpen

Oorlog OekraïneDe ambassade van de Europese Unie in Kiev is weer in gebruik. En de Britse premier Boris Johnson heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Kiev. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.