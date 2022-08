LIVE | Oekraïne gaat meer burgers verplichten tot evacuatie, kerncentrale Zaporizja levert weer stroom

Duitse politie geschokt: dode vrouw in auto van vermiste dochter blijkt dubbelgan­ger

De Duitse politie breekt zich het hoofd over een mysterieuze moordzaak in de deelstaat Beieren. De ouders van een vermiste jonge vrouw vonden er vorige week dinsdag een levenloos lichaam in de wagen van hun dochter en iedereen ging ervan uit dat zij het was. De autopsie bracht echter aan het licht dat het om een vrouw ging die als twee druppels water op haar leek.

25 augustus