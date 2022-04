LIVE | Oekraïne eist humanitaire corridors in Marioepol, ‘Russen kunnen Azovstal-fabriek niet fysiek veroveren’

Oorlog OekraïneIrina Veresjtsjoek, vice-premier van Oekraïne, eist humanitaire corridors voor burgers in de havenstad Marioepol, waarvan Rusland donderdag de inname heeft geclaimd. De politie in Kiev heeft twee massagraven met negen lichamen ontdekt in de stad Borodianka. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.