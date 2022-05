LIVE | Oekraïne: ‘Bezetters Cherson gaan vragen om toetreding tot Rusland’

UPDATE ‘Noord-Ko­rea heeft bouw van kernreac­tor hervat’

Noord-Korea lijkt in recente weken de bouw van een langdurig inactieve kernreactor te hebben hervat, zo is te zien op satellietbeelden die in handen zijn van CNN. Als de constructie wordt voltooid, zou dat Noord-Korea’s capaciteit om plutonium voor kernwapens te produceren drastisch vergroten, stelt een bron dicht bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Mogelijk kan de productie in dat geval vertienvoudigd worden.

3:06