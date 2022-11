LIVE | Oekraïne bedankt bondgenoten voor luchtdefensiesystemen, Kiev vreest totale black-out

met Video Passagiers­vlieg­tuig stort neer in Victoria­meer in Tanzania: zeker 19 doden

Zeker negentien mensen zijn omgekomen toen een passagiersvliegtuig vanochtend neerstortte in het Victoriameer in Tanzania. De lokale autoriteiten melden dat 26 inzittenden zijn gered en naar ziekenhuizen zijn gebracht. Reddingswerkers hadden contact met de twee piloten, die vastzaten in de cockpit.

6 november