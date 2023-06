LIVE | Oekraïne: Afrikaanse leiders willen af van arrestatiebevel Poetin

Om 01.40 uur valt de motor uit, nog geen half uur later zinkt de boot naar de bodem van de Middelland­se Zee

De Griekse kustwacht had de gammele vissersboot al uren in het vizier, maar greep niet in. Over wat er vervolgens precies gebeurde met het schip vol migranten lopen de verhalen uiteen, maar duidelijk is dat zich een ramp voltrok. Tientallen lijken zijn al geborgen, de Griekse autoriteiten vrezen voor ruim 500 doden. Wat ging er mis op de Middellandse Zee?