LIVE | Noord-Korea erkent onafhankelijkheid Donetsk en Loehansk, graan-overleg levert niets op

Zes vragen Dit weten we tot nu toe over de oud-pre­mier, de dader en het wapen

De Japanse oud-premier Shinzo Abe is overleden na een schietpartij in Nara. De 67-jarige politicus werd beschoten toen hij namens zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van overmorgen.

8 juli