LIVE | Nog steeds onduidelijkheid over verblijfplaats Wagnerbaas Prigozjin

Australië zal ook de belastingvrije invoer van goederen uit Oekraïne met nog eens twaalf maanden verlengen om de economie van het land te ondersteunen, aldus de verklaring. Albanese laat daarin weten dat het nieuwe hulppakket al rond was voordat het Wagner-huurlingenleger dit weekend in opstand kwam tegen de machthebbers in Rusland.

Aanvankelijk was Londen van plan 10.000 soldaten de Britse basistraining te geven, maar het programma is uitgebreid. Doel is nu om tegen 2024 30.000 rekruten opgeleid te hebben.

In een jaar tijd heeft het Britse ministerie van Defensie al meer dan 17.000 nieuwe Oekraïense soldaten opgeleid . Dat meldt de Britse regering maandag. Het Britse programma is bestemd voor rekruten met geen of amper militaire ervaring . In vijf weken tijd worden ze opgeleid in het omgaan met wapens, eerste hulp, oorlogswetten en patrouilletactieken.

Zaterdag werd bekend dat Prigozjin zich in Belarus zal vestigen. De stap is onderdeel van de overeenkomst tussen het Kremlin en Prigozjin die tot stand kwam na bemiddeling door de Belarussische president Alexander Loekasjenko. Daarmee kwam een einde aan de gewapende muiterij van de Wagner Groep tegen de Russische legerleiding.

Het is maandagochtend nog steeds onduidelijk waar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin momenteel verblijft en of hij op weg is naar Belarus. Hij vertrok zaterdagavond in een zwarte auto uit het Zuid-Russische Rostov aan de Don, maar sindsdien is er niets meer van hem vernomen .

,,Ik begrijp dat ze hun taken en afspraken nog niet afgerond hebben en dat er nog geen zicht is op hun nieuwe logistiek'', aldus de adviseur, die ook aangeeft dat Oekraïne probeert in te schatten of er iets zal veranderen in het leger van Rusland, aangezien de Wagner Groep "veel agressiever en bekwamer was op het strijdveld, vergeleken met het Russische leger."

Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt maandag geen aanwijzingen te hebben dat het Wagner-huurlingenleger de conflictgebieden in Oekraïne heeft verlaten . In een interview met persbureau Bloomberg zegt Mychajlo Podoljak dat hij geen uittocht ziet in de regio Loehansk, waar de hoofdmacht van Wagner was gevestigd.

Nauseda, wiens land ook een grens deelt met de Russische exclave Kaliningrad, kondigde aan de werkzaamheden van zijn inlichtingendienst op te schroeven om meer politieke en veiligheidszaken te kunnen monitoren in Belarus. Maandag is Navo-chef Jens Stoltenberg in de Litouwse hoofdstad Vilnius en spreekt hij met Nauseda ter voorbereiding op de Navo-top die er op 11 en 12 juli plaatsvindt.

De president wees er daarbij op dat zijn land ook grenst aan Belarus, waar Wagner-leider Jevgeni Prigozjin zich naar verluid wil gaan vestigen. Nauseda gaf aan niet te weten of Prigozjin al in Belarus is aangekomen. Er is internationale onduidelijkheid over de locatie van de leider van het huurlingenleger sinds hij zijn troepen opdroeg terug te keren naar hun bases.

De aanval van Rusland werd gezien als een van de heftigste in Kyiv in de afgelopen weken, en vond plaats vlak voordat het Wagner-huurlingenleger in opstand kwam en de troepen van leider Jevgeni Prigozjin richting Moskou trokken.

De Tsjetsjenen moesten 'de controle op de situatie terugkrijgen', zo was de opdracht. Mannen die aan het Oekraïense front lagen en konden worden vervangen , werden snel naar Zuid-Rusland gebracht. Ze kwamen uiteindelijk niet in actie , omdat 's avonds de Wagner-troepen zich terugtrokken. Op sociale media verschenen wel beelden van Achmat-militairen die in de file stonden richting de stad.

In Oekraïne is grote bezorgdheid ontstaan over een interview van het hoofd van de militaire inlichtingendiensten, Kyrylo Boedanov. Hij waarschuwt dat Russen mijnen hebben gelegd bij de koeling van de kerncentrale van Zaporizja, en dat er van hogerhand al toestemming is om ze op te blazen als dat voor de verdediging nodig wordt geacht. Ook bij twee reactoren zouden voertuigen met explosieven staan. ,,Het enige dat nog ontbreekt is de opdracht om het in gang te zetten", zegt de inlichtingenbaas. Zonder koeling kan de centrale binnen enkele uren tot weken smelten, met een grote kernramp tot gevolg.

,,De situatie is niet eerder zo serieus geweest als nu", stelt hij erbij. Het interview met het Britse blad The New Statesman werd vrijdag al gepubliceerd, maar wordt zondag massaal opgepakt in Oekraïne. Ook in de top van het land zouden grote zorgen leven over de informatie. President Zelensky liet zondagavond weten de situatie te hebben besproken met zijn Poolse collega Duda.

In het verleden zijn vaker zorgen geweest over een aanval op de grootste kerncentrale van het land. Maar omdat de gevolgen immens zijn, ook in Russisch (bezet) gebied, gingen veel mensen er vanuit dat het zo ver niet zou komen. De explosie in de dam van Kachovka heeft dat beeld volledig gekanteld. Algemeen wordt er vanuit gegaan dat Rusland hierachter zit, en dat het land niet schroomt om inwoners van bezet gebied de dood in te jagen.

Oekraïne is momenteel bezig met een offensief in de regio Zaporizja, en lijkt voortgang te maken in de gebieden rondom de bezette kerncentrale.