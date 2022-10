LIVE | Nieuwe aanvallen met raketten en drones, Britse inlichtingenchef: ‘Voorraden en munitie Moskou raken op’

Oorlog OekraïneRusland heeft dinsdag nieuwe raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne, een dag nadat dergelijke aanvallen in heel Oekraïne ruim honderd slachtoffers hadden gemaakt. Onder meer in de omgeving van de hoofdstad Kiev zijn explosies gemeld. Volgens de Britse geheime diensten komt Moskou in toenemende mate zonder munitie en uitrusting voor de oorlog in Oekraïne te zitten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.